Cassolnovo picchiava la moglie davanti alle figlie minorenni | il giudice allontana marito violento

Una triste vicenda di violenza familiare scuote Cassolnovo, dove un uomo di 40 anni è stato allontanato dalla famiglia dopo aver maltrattato e percosso la moglie davanti alle figlie minori. La tutela delle vittime e il fermo alla violenza rappresentano un passo importante per garantire un ambiente più sicuro. Questa decisione dimostra come le istituzioni siano ferme nel denunciare e frenare ogni forma di abuso domestico, proteggendo i più vulnerabili e promuovendo una società più giusta.

Cassolnovo (Pavia), 28 giugno 2025 – A più riprese ha maltrattato e percosso la moglie davanti alle due figlie di 14 e 10 anni. La sua gelosia morbosa lo ha spinto a controllare e a limitare i movimenti della consorte rendendole le vita impossibile. Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Pavia hanno notificato a un uomo di quarant’anni residente a Cassolnovo l’ordinanza cautelare a suo carico emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia. In conseguenza dell’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia all’uomo è stato applicato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da esse frequentati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it