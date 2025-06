Caserta scooter contro auto | morto 16enne Caccia a pirata della strada

Tragedia a Mondragone, Caserta: un giovane di soli 16 anni perde la vita in un incidente drammatico, quando il suo scooter si schianta contro un'auto. La comunità è scossa da questa immane perdita e ora si mobilitano le forze dell'ordine nella caccia al pirata della strada. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza sulle strade e l'importanza di rispettare le regole per prevenire tragedie simili.

Un 16enne è morto in seguito a un incidente a Mondragone (Caserta). Lo scooter, guidato dalla vittima, sarebbe andato a schiantarsi contro un'automobile. Il ragazzo, subito soccorso, è deceduto all'arrivo in ospedale per le gravi ferite riportate. Il grave incidente stradale è avvenuto in via Padule.