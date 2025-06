Caserta ossessionato da una donna che nemmeno conosce le getta l’acido sull’auto Arrestato 43enne

In un episodio che fa riflettere sulla pericolosità delle ossessioni, un uomo di 43 anni a Recale, Caserta, ha attaccato con l'acido l'auto di una donna sconosciuta, senza aver mai avuto rapporti precedenti. La sua follia ha portato all'arresto da parte dei Carabinieri, evidenziando quanto le ossessioni possano sfociare in azioni devastanti. Una vicenda che ci invita a riflettere sui limiti della percezione e dell'equilibrio mentale.

Ha danneggiato con l’acido l’auto di una donna che nemmeno conosceva, con cui non ha mai avuto a che fare, semplicemente perché ossessionato da lei. Un 43enne a Recale in provincia di Caserta è stato arrestato perché ritenuto responsabile di atti persecutori. L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri della stazione di Macerata Campania dopo denuncia da parte della vittima. Danni continui all’auto. La donna viveva da mesi danneggiamenti verso la sua auto, come la rottura del parabrezza e graffi, culminati nella serata del 25 giugno scorso con il l ancio di acido sulla parte laterale destra e sul parabrezza. 🔗 Leggi su Open.online