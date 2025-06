Caserta incendio a Baia Domizia | fiamme dalla pineta alla spiaggia

Un incendio devastante ha colpito Baia Domizia, coinvolgendo la pineta e le spiagge della rinomata località casertana, con fiamme che si sono propagate rapidamente fino alle auto parcheggiate. La notizia, riportata da Il Mattino, desta preoccupazione tra residenti e turisti, mentre le autorità si mobilitano per domare il rogo e garantire la sicurezza. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento e le eventuali conseguenze di questa emergenza.

In base a quanto riportato da Il Mattino, il rogo sarebbe scoppiato proprio a ridosso degli stabilimenti balneari e avrebbe coinvolto anche delle auto.

In questa notizia si parla di: caserta - incendio - baia - domizia

