Caserta donna perseguitata da uno sconosciuto che le lancia acido sull’auto | arrestato 43enne

Una tranquilla giornata di Caserta si è trasformata in un incubo per una donna perseguitata da un uomo ossessionato, che ha serialmente danneggiato la sua auto con l'acido. La minaccia, mai ricambiata, si è evoluta in violenza estrema, culminando nell’arresto del 43enne a Recale. La vittima, sotto shock, ha vissuto mesi di paura e insicurezza. La persecuzione è finalmente finita, ma il suo coraggio resta un monito forte contro ogni forma di follia e violenza.

Un'ossessione mai corrisposta che degenera in violenza. Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Recale, in provincia di Caserta, per aver perseguitato una donna che non conosceva affatto, arrivando a danneggiarle l'auto con dell'acido. L'uomo, colpito da una vera e propria ossessione, non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con la vittima. Mesi di paura e danneggiamenti continui. La persecuzione è durata mesi. La donna ha subito ripetuti atti vandalici contro la propria vettura: parabrezza rotto, graffi e danneggiamenti ricorrenti, culminati la sera del 25 giugno, quando l'uomo ha versato acido corrosivo sul lato destro dell'auto e sul parabrezza, provocando anche danni all'interno del portabagagli.

