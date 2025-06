Casa residenza anziani di Collecchio scatta l' aumento di 7 euro al giorno per la retta

Le famiglie degli anziani ospiti privati della Casa Residenza Anziani di Collecchio dovranno affrontare un aumento di circa sette euro sulla retta giornaliera, suscitando preoccupazioni e discussioni tra gli stakeholders locali. Questa decisione, comunicata attraverso una nota congiunta delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, mette in luce le sfide economiche del settore e invita a riflettere sulle implicazioni per le famiglie e i servizi assistenziali.

"Le famiglie degli anziani ospiti privati della Casa Residenza Anziani (CRA) di Collecchio - si legge in una nota firmata da Vincenzo Vassetta per la Cgil, Elisabetta Oppici per la Cisl Parma e Piacenza e Maurizio Frigeri per la Uil Parma -Â dovranno affrontare un aumento di circa sette euro sulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: anziani - casa - residenza - collecchio

