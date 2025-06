Carmine Recano intervista al protagonista di Noi del Rione Sanità | un sacerdote che con il suo lavoro l’amore e la dedizione è riuscito a cambiare pelle a un quartiere difficile

Abbiamo incontrato Carmine Recano, protagonista della fiction "Noi del Rione Sanità", durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026. Il suo personaggio, un sacerdote che con amore e dedizione ha trasformato un quartiere difficile, rappresenta un esempio di speranza e rinascita. In questa intervista esclusiva, Recano ci svela i segreti del suo ruolo e il messaggio di forza che porta nel cuore di tutti noi. La sua storia ci insegna che anche nelle sfide più dure, è possibile cambiare pelle e riscrivere il destino.

Abbiamo incontrato Carmine Recano ieri, 27 giugno, in occasione della presentazione del nuovo palinsesto Rai 20252026. L’attore ha accettato di rispondere alle nostre domande sul suo personaggio il sacerdote protagonista della fiction “Noi del Rione Sanità”. Ecco cosa ci ha rivelato. Carmine Recano, l’intervista in esclusiva ai Palinsesti Rai. Parlaci un po’ del tuo personaggio La storia racconta le vicende di un sacerdote, di un uomo straordinario che, grazie al suo lavoro, al suo amore e alla sua dedizione è riuscito a cambiare pelle ad un quartiere difficile come quello del rione Sanità e soprattutto ad offrire ai giovani un’opportunità di formazione e lavoro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it