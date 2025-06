Carcere il bilancio amaro della Garante Ravagnani | In dieci anni nulla è cambiato

bilancio che denuncia con amarezza quanto poco sia stato fatto per migliorare le condizioni delle persone in carcere. In dieci anni, le sfide rimangono le stesse, e il bisogno di un impegno reale e concreto non è mai stato così urgente. La lunga esperienza di Ravagnani ci invita a riflettere e a chiedere un cambiamento sostanziale, perché il rispetto dei diritti umani non può attendere.

"Pare proprio che anche gli ultimi dieci anni siano trascorsi invano". È un bilancio denso di preoccupazione e amarezza quello tracciato da Luisa Ravagnani, che dopo un decennio lascia l'incarico di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia. Un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: bilancio - garante - ravagnani - dieci

Disabilità : il bilancio del garante. Impegno per una città più inclusiva - È stata presentata in Consiglio comunale la relazione annuale del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo.

Carcere, il bilancio amaro della Garante Ravagnani: In dieci anni nulla è cambiato; Siglato il rinnovo della collaborazione con Istituti di Pena Bresciani, Garante dei Detenuti e Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Bilancio partecipato, dieci progetti al voto - Il Giorno - Torna il Bilancio Partecipato e per l’edizione 2023 sono 10 i progetti presentati. Riporta ilgiorno.it

Una legge di Bilancio che ha già "bruciato" quasi dieci miliardi - Una legge di Bilancio che ha già "bruciato" quasi dieci miliardi. Come scrive ilgiornale.it