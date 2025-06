Carcere di Prato scoperti cellulari e droga | indagati agenti e detenuti

Una maxi operazione della polizia penitenziaria nel carcere di Prato ha coinvolto oltre 120 persone tra agenti e detenuti, smascherando un vasto sistema di traffico di cellulari e droga. Coordinata dalla Procura, l'azione mira a ripristinare ordine e sicurezza all’interno delle mura carcerarie, mentre le indagini proseguono per fare luce su eventuali collusioni e responsabilità . Un passo decisivo nella lotta contro il crimine dentro e fuori le mura.

Una vasta operazione di polizia si è svolta nel carcere di Prato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica della città toscana, con l'obiettivo di interrompere il flusso illecito di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti destinati ai detenuti, anche appartenenti alla criminalità organizzata. All'operazione hanno partecipato circa sessanta agenti in assetto antisommossa, impegnati in una serie di perquisizioni e controlli mirati. Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla Procura, l'indagine è partita nel luglio 2024 e ha fatto emergere gravi irregolarità all'interno del carcere, tra cui forme di corruzione che coinvolgerebbero quattro agenti penitenziari e contatti sospetti tra altri quattro agenti e il personale addetto alle pulizie.

Prato, telefoni e cocaina in carcere: l’allarme della polizia penitenziaria - Prato, 17 maggio 2025 – Un preoccupante allarme emerge dalla casa circondariale "La Dogaia", dove durante una perquisizione sono stati sequestrati quattro telefoni cellulari e cinque grammi di cocaina.

