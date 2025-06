Capuano spiega | Inter Pio Esposito ha senso se non arriva quinta punta!

Giovanni Capuano analizza il ruolo di Francesco Pio Esposito nell'Inter, sottolineando come la sua crescita e le prestazioni convincenti possano rappresentare una risorsa importante per il futuro della squadra. Con un occhio al presente e uno al domani, il suo contributo potrebbe essere decisivo, a patto che si affermi completamente e raggiunga una stabilità nella quinta punta. Ma tutto ciò ha senso solo se...

Giovanni Capuano ha indicato il suo punto di vista in merito all'importanza di Francesco Pio Esposito per l'Inter e al futuro di Hakan Calhanoglu. IL RAGIONAMENTO – Francesco Pio Esposito si è conquistato, a suon di gol e prestazioni convincenti con lo Spezia e parzialmente con l'Inter, la riconferma in maglia nerazzurra. Il campano, infatti, sta dimostrando di poter incidere nel presente in un contesto di spicco come quello nerazzurro. A confermarlo è anche il giornalista Giovanni Capuano, che si è così espresso negli studi di Sportitalia: «L'importante è che non arrivi la quinta punta, così da garantire a Pio Esposito di avere un adeguato minutaggio.