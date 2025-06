Capuano | Il mondo Inter tra River Plate ed Esposito ha girato una pagina

L’Inter si sta riprendendo con forza, e tra le luci della ripresa spicca il talento di Francesco Pio Esposito. Dopo la vittoria contro il River Plate, Capuano analizza la strategia nerazzurra, sottolineando l’importanza di trattenere giovani promesse come lui. Su Sportitalia, si discute del futuro dell’attacco interista, e l’attenzione si concentra proprio su Esposito: «Importante che non arrivi la quinta...», lasciando intendere le ambizioni e le sfide della società nerazzurra.

Capuano parla dell'Inter, in netta ripresa, dopo la partita col River Plate. Partita dove si rivelato al mondo nerazzurro anche Pio Esposito. VOLTATA PAGINA – Su Sportitalia si discute del parco attaccanti dell'Inter e di Francesco Pio Esposito. Giovanni Capuano, presente in studio, ha parlato in questo modo proprio della scelta della società nerazzurra di trattenere l'attaccante del 2005. Ecco cos'ha detto: « Importante che non arrivi la quinta punta. Perché se hai deciso di avere Lautaro Martinez, Thuram, Bonny ed Esposito, significa garantirgli al ragazzo almeno 2000 minuti di gamba. Se loro hanno deciso questo, e sembra affascinante, credo che la strada sia fare quattro attaccanti.

