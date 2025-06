Cappato | Sfiliamo a Budapest quello illegale è Orban

prospettive di una società più aperta e democratica, siamo qui a Budapest, dove il divieto imposto dal governo di Orbàn mina i principi fondamentali di libertà e partecipazione. La nostra presenza vuole sottolineare come la tutela dei diritti civili non possa essere soppressa da norme ingiuste. È essenziale continuare a denunciare queste violazioni e difendere con forza le libertà fondamentali, affinché il rispetto della legge ritorni a essere il pilastro di ogni società democratica.

BUDAPEST – E' il primo ministro Victor Orbàn "a non rispettare le leggi": ne è convinto Marco Cappato, fondatore del movimento paneuropeo di cittadini Eumans, che si trova a Budapest per il pride che ha definito "del tutto illegale" il divieto a manifestare che ha posto. "La libertà di associazione e manifestazione – ha ricordato Cappato – è un diritto fondamentale riconosciuto nella carta dei diritti dell'Unione". "Proprio per discutere le iniziative civiche da intraprendere per fare rispettare la democrazia e lo Stato di diritto in Ungheria e in tutta Europa, stamani abbiamo tenuto una assemblea civica aperta cui hanno partecipato attivisti, parlamentari, giuristi e cittadini da tutta Europa.