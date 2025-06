Cappato al Pride di Budapest vietato da Orban | Manifestiamo per i diritti di tutti gli europei

Proprio a Budapest si è tenuta una marcia coraggiosa di speranza e solidarietà, simbolo di resistenza contro le restrizioni e per il rispetto dei diritti universali. Marco Cappato e il movimento Eumans hanno scelto questa occasione per ribadire che la lotta per la libertà sessuale e i diritti civili non conosce confini, ma si alimenta nella forza dell’unione di tutti gli europei. È un messaggio che risuona forte: insieme, possiamo costruire un’Europa più giusta e inclusiva.

“Siamo qui come Eumans al Pride di Budapest perché manifestare per i diritti delle cittadine e dei cittadini ungheresi significa manifestare per i diritti di tutte e tutti in Europa, per la libertà sessuale e per la libertà di manifestazione e associazione”. A dirlo è Marco Cappato, fondatore del movimento paneuropeo di iniziativa popolare Eumans, che oggi ha partecipato al Pride di Budapest vietato da Orban. Proprio a Budapest si è tenuta un’assemblea civica aperta organizzata da Eumans alla quale hanno partecipato attivisti, parlamentari, giuristi e cittadini da tutta Europa. Tra le proposte all’ordine del giorno c’è la sospensione dell’Ungheria dal diritto di voto in seno al Consiglio europeo e la creazione dello statuto delle “associazioni europee”, in modo da scavalcare gli ostacoli e il boicottaggio che le organizzazioni della società civile subiscono in Ungheria e in altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cappato al Pride di Budapest vietato da Orban: “Manifestiamo per i diritti di tutti gli europei”

Domani saremo a Budapest, al fianco della società civile ungherese e della comunità LGBTIQ+. Ci saremo perché crediamo che i diritti non si negoziano. Perché l’Europa non può voltarsi dall’altra parte mentre uno Stato membro minaccia chi marcia per l Vai su Facebook

