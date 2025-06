Capolavori di Šostakovi? Tre quartetti un maestro | La sua musica infinita

Scopri l’universo sonoro di Dmitri Šostakovi?, il genio russo dei quartetti per archi, considerati tra i capolavori assoluti del XX secolo. Domani al Piccolo Teatro Studio, in un’esecuzione in continuità, tre prestigiosi quartetti – Nôus, Indaco e Prometeo – ci condurranno in un viaggio emozionante tra le sue composizioni più profonde. Cosimo Carovani, violoncellista del Quartetto Indaco, ci svelerà il ruolo di Šostakovi? nel loro percorso musicale, un legame che arricchisce ogni nota.

I 15 quartetti per archi di Dmitri Šostakovi? sono capolavori assoluti nella musica da camera del XX secolo. Domani al Piccolo Teatro Studio dalle 15 verranno eseguiti in continuità. Protagonisti Quartetto Nôus, Quartetto Indaco e Quartetto Prometeo ( www.quartettomilano.it ). Compositore, violoncellista Quartetto Indaco, Cosimo Carovani racconta. Maestro, nella storia del vostro Quartetto che ruolo ha Šostakovi?? "È sempre stato nel nostro repertorio. Per questo concerto ci siamo immersi all'interno della sua estetica; oggi con nuove testimonianze, lettere, la sua musica può essere rivisitata.