Capodanno di sangue | ok alla colletta Ai feriti saranno donati 15mila euro

La vicenda non è conclusa, ma per molti il vero interrogativo resta: come verranno utilizzati i quasi 50mila euro raccolti per sostenere le vittime e affrontare le spese legali di Luciano Masini? Se da un lato la colletta rappresenta un gesto di solidarietà, dall’altro si apre un dibattito su trasparenza e destinazione dei fondi. In un contesto così complesso, il futuro si dipana tra giustizia e speranza.

Che fine faranno i quasi 50mila euro raccolti per aiutare Luciano Masini nelle spese legali e le 4 persone accoltellate la sera di Capodanno da Muhammad Sitta, il 23enne egiziano ucciso dal carabiniere dopo aver seminato il terrore a Villa Verucchio? Se lo chiedono tanti, ora che la Procura ha chiesto l’ archiviazione per il comandante della stazione di Verucchio, finito sotto inchiesta per eccesso di difesa. La vicenda non è conclusa, ma per Masini la fine dell’incubo pare vicina. E quei soldi, raccolti in pochi giorni sull’onda emotiva, non sono mai stati toccati. Sono ancora tutti lì. Compresi i 15mila euro che l’associazione ’ViVilla’ (formata da negozianti e operatori di Villa Verucchio) aveva deciso di devolvere ai 4 feriti quella notte da Sitta: i 18enni Nicolò e Diego, entrambi residenti della zona, e i due coniugi romani Dario e Nadia, rispettivamente di 70 e 69 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capodanno di sangue: ok alla colletta. Ai feriti saranno donati 15mila euro

