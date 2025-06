Caos voli nel Nordovest | guasto al centro radar coinvolti oltre 300 aerei | Enav | il traffico aereo sta tornando alla normalità | Cosa è successo

Il caos dei voli nel nordovest ha causato un disservizio senza precedenti: un guasto al centro radar ha coinvolto oltre 300 aerei, provocando un blocco di circa due ore. Dopo un'intensa fase di riprogrammazione e interventi tecnici, il traffico sta lentamente tornando alla normalità , con i primi voli ripartiti intorno alle 22 negli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino e Genova. Tuttavia, restano alcuni disagi che testimoniano la complessità di gestire un sistema così critico.

