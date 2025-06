Caos voli nel Nord Ovest guasto al centro radar | traffico aereo bloccato per circa due ore | Nuovi stop dopo le prime ripartenze | cosa sta succedendo

Il caos dei voli nel Nord Ovest si fa strada tra guasti ai radar e rallentamenti nelle trasmissioni di dati, creando un effetto domino che ha coinvolto oltre 300 vettori. Dopo le prime ripartenze intorno alle 22, nuovi stop hanno complicato la situazione, lasciando passeggeri e operatori in attesa di risposte. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo insieme le cause e gli sviluppi di questa intricata giornata di disagi.

Si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati. Intorno alle 22 sono ripartiti i primi voli sospesi negli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino e Genova. Poi nuovi disagi. Oltre 300 i vettori coinvolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caos voli nel Nord Ovest, guasto al centro radar: traffico aereo bloccato per circa due ore | Nuovi stop dopo le prime ripartenze: cosa sta succedendo

