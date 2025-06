Caos voli nel Nord Ovest guasto a un radar Enav | traffico aereo bloccato

Il caos dei voli nel Nord Ovest si intensifica a causa di un guasto al radar ENAV, provocando blocchi e deviazioni negli aeroporti di Milano, Torino e Genova. La situazione, critica e in evoluzione, potrebbe generare forti disagi almeno fino a domenica, lasciando centinaia di passeggeri in attesa di chiarimenti e soluzioni. Restate aggiornati per non perdere importanti novitĂ sulle operazioni e i possibili sviluppi.

Possibili forti disagi almeno fino a domenica, sono giĂ in corso deviazioni di aerei. Coinvolti scali di primo piano come Milano, Torino e Genova.

