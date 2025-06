Caos voli nel Nord Ovest guasto a un radar Enav | traffico aereo bloccato per circa due ore

Un improvviso caos nei voli del Nord Ovest sta creando disagi significativi: un guasto al radar ENAV ha bloccato il traffico aereo per circa due ore, provocando deviazioni e ritardi. Mentre le operazioni riprendono gradualmente negli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino e Genova, le compagnie aeree avvisano che potrebbero esserci ancora disguidi fino a domenica. La situazione resta sotto stretta osservazione per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

Possibili forti disagi almeno fino a domenica, sono già in corso deviazioni di aerei. Dopo circa due ore sono ripartiti i primi voli negli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino e Genova.

