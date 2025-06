Caos sul volo Ryanair passeggeri chiusi a bordo senza aria condizionata | C' era chi piangeva e chi vomitava È stato un incubo

situazione è diventata un vero incubo: passeggeri in balia del caldo afoso, alcuni in lacrime e altri che hanno vomitato per l’ansia e il disagio. Un episodio che ha scosso tutti, lasciando tra i presenti un senso di insicurezza e frustrazione. La vicenda evidenzia ancora una volta le criticità delle compagnie aeree low-cost e la necessità di maggiore attenzione al benessere dei passeggeri in situazioni di emergenza, sottolineando l’importanza di un servizio efficiente e umano anche in momenti difficili.

Caos a bordo di un aereo Ryanair, ieri sera, all'aeroporto di Trapani. Il volo delle 19:10, diretto a Roma Fiumicino, ha portato un ritardo a causa di un pezzo mancante. I passeggeri, circa 150, già a bordo, costretti ad attendere con il portellone chiuso e senza aria condizionata.

