Caos nei cieli italiani | guasto al centro radar blocca tutti i voli nel Nord Ovest Si va verso la normalità

causato sconcerto e disagi tra i passeggeri e le compagnie aeree. Un guasto al centro radar di Milano Linate ha paralizzato il traffico nel Nord Ovest, creando un vuoto nel cielo italiano mai visto prima. Mentre si lavora per tornare alla normalità , riflettiamo sull’importanza delle infrastrutture di controllo del traffico aereo e sulla loro affidabilità in momenti critici, affrontando insieme questa sfida inattesa.

Alle 21 in punto, guardando la mappa dei voli in tempo reale, sembrava che qualcuno avesse cancellato il cielo sopra il Nord Ovest. Nessun aereo in volo tra Milano, Torino, Genova. Uno “ spazio vuoto ” che racconta un evento rarissimo: per oltre un’ora e mezza, il traffico aereo nell’area si è fermato per un guasto tecnico al centro di controllo radar di Milano Linate. Solo intorno alle 23 sono ripartiti i primi voli, ma la situazione ha continuato a evolversi a rilento, tra ritardi e attese negli scali. “Enav – è la nota delle 23.30 – comunica che, grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettivitĂ riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata giĂ risolta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos nei cieli italiani: guasto al centro radar blocca tutti i voli nel Nord Ovest. “Si va verso la normalità ”

In questa notizia si parla di: voli - nord - ovest - caos

Maltempo sul Nord Italia, a Orio decine di voli in ritardo o dirottati su altri aeroporti - Il Nord Italia si trova sotto una dura prova a causa di improvvisi e intensi maltempo, che sta causando disagi considerevoli all’aeroporto di Orio al Serio.

Radar in tilt, #caos per gli aeroporti in tutto il Nord Ovest (inclusi quelli di Milano). Voli in ritardo o deviati. Vai su X

In questo momento dirottati tantissimi voli con destinazione il Nord Ovest compresi Malpensa, Linate, Verona, Bergamo Vai su Facebook

Caos voli nel Nord Ovest, problemi al radar dell’Enav. Bloccati gli scali da Milano a Torino; Caos voli nel Nord Ovest, come funziona la sala radar andata in tilt e perché è importante; Caos aereo: i radar mandano in tilt gli aeroporti italiani del Nord Ovest.

Traffico aereo, nuovo stop ai voli nel Nord-Ovest dopo le prime ripartenze - , la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di ... Come scrive tg24.sky.it

Radar in tilt a Linate, caos per oltre due ore in tutti gli aeroporti del Nord Ovest. E’ il 2° caso in 8 mesi - Le partenze sono rinviate, gli arrivi dirottati, i sorvoli sviati su diverse rotte. Come scrive ilfattoquotidiano.it