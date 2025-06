Caos negli aeroporti del Nord-Ovest | stop ai voli su Milano Torino e Genova per guasto ai radar Cancellate e dirottate decine di aerei

Un caos si è scatenato negli aeroporti del Nord-Ovest italiano, con voli su Milano, Torino e Genova cancellati o dirottati a causa di un grave guasto ai radar. Decine di aerei sono rimasti bloccati nei cieli, creando una serata di confusione e disagi per migliaia di passeggeri. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia l'importanza di sistemi affidabili per la sicurezza e la gestione del traffico aereo.

Serata complicata nei cieli del Nord-Ovest italiano: lo spazio aereo sopra Lombardia, Piemonte e Liguria è stato temporaneamente chiuso a causa di un guasto tecnico al Centro di controllo d’area di Milano, provocando la cancellazione, il ritardo o il dirottamento di decine di voli in arrivo e in partenza. Il problema, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, riguarda un malfunzionamento della rete di trasmissione dati negli uffici milanesi dell’Enav, l’ente nazionale per l’assistenza al volo. Le prime avvisaglie si sono verificate intorno alle 20:20, ma alle 20:40 è scattata la misura più drastica: è stato dichiarato il cosiddetto rateo zero, che prevede il blocco completo dei movimenti aerei nella zona interessata. 🔗 Leggi su Open.online

