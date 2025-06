Cantieri estivi e traffico Pd | Città ingabbiata Dal Comune gestione improvvisata

Lecce si trasforma in un vero e proprio cantiere a cielo aperto, con strade ingabbiate dal traffico e una gestione emergenziale che solleva più di un dubbio tra cittadini e commercianti. La segreteria cittadina e il gruppo consiliare del Partito Democratico denunciano un'estate caratterizzata da interventi poco coordinati e improvvisati, che rischiano di compromettere ulteriormente la vivibilità della città. È urgente trovare soluzioni efficaci per ridare fiato alla nostra amata Lecce.

LECCE – “Una città ingabbiata dai cantieri e dal caos traffico” e “una gestione improvvisata dal Comune”: è la fotografia che la segreteria cittadina e il gruppo consiliare del Partito Democratico fanno di Lecce, entrando nel dibattito dei lavori nel corso della stagione estiva anche dopo la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: cantieri - traffico - città - ingabbiata

Napoli, dispositivi di traffico per cantieri e manifestazioni - A Napoli, nuovi dispositivi di traffico per cantieri e manifestazioni sono stati istituiti per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Cantieri estivi e traffico, Pd: “Città ingabbiata. Dal Comune gestione improvvisata”; Lecce bella ma ingabbiata: la denuncia di commercianti e residenti. La mappa; Garisenda da ‘guarire’: Intervento necessario, ma tempi troppo lunghi.