Venerdì 27 giugno 2025, a Cortona, è stata presentata la mostra documentaria "Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica", curata da Francesco Zimei. Un viaggio affascinante nel cuore del Medioevo, dove musica, fede e orgoglio civico si intrecciano, rivelando aspetti sorprendenti della storia culturale locale. Per la prima volta, questa esposizione svela come le laude abbiano plasmato l'anima di Cortona, unendo spiritualità e identità civica in un dialogo senza tempo.

Inaugura oggi alle 17.00 la mostra "Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica". MAEC Cortona La mostra riunisce per la prima volta i quattro preziosi laudari cortonesi, tra cui il celebre Laudario di Cortona che costituisce, ad o

