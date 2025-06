Canottaggio Anna Sarah Sophie Souwer chiude ventesima in Coppa del Mondo a Lucerna

In un emozionante contesto di pura competizione, Anna Sarah Sophie Souwer si distingue in una prova di grande intensità alla seconda tappa di Coppa del Mondo a Lucerna. Nonostante la posizione finale 20ª, la nostra atleta dimostra tenacia e spirito di squadra. Con il cuore pieno di passione per il canottaggio, torna a casa determinata a migliorarsi e a conquistare nuovi traguardi. La sua performance è solo l'inizio di un cammino ricco di successi...

Una sola barca in gara per l’Italia nella seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Lucerna. Nella finale D del singolo femminile l’azzurra Anna Sarah Sophie Souwer conclude la sua prova in seconda posizione alle spalle della slovena Nina Kostanjsek e torna a casa con il ventesimo posto finale. Nel singolo femminile pesi leggeri s’impone la messicana Kenia Lechuga Alanis con il tempo di 07:33.64, conclude in seconda posizione l’austriaca Lara Tiefenthaler che termina la sua prova in 07:38.88. Completa il podio, con il terzo posto, la russa Mariia Zhovner con il tempo di 07:39.82. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, Anna Sarah Sophie Souwer chiude ventesima in Coppa del Mondo a Lucerna

