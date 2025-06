Cannes Lions 2025 | le nuove frontiere del marketing tra AI media retail e creator economy

Cannes Lions 2025 ha svelato le nuove frontiere del marketing, dove creatività, dati e intelligenza artificiale si incontrano per ridefinire il futuro delle strategie pubblicitarie. Tra innovazioni spettacolari e panel internazionali, il settore si prepara a rivoluzionare il modo di comunicare, coinvolgere e convertire il pubblico. Il panorama pubblicitario sta evolvendo rapidamente: prepariamoci a scoprire come queste tendenze plasmeranno il nostro domani.

Il futuro del marketing è qui. E si chiama convergenza tra creatività, dati e intelligenza artificiale. Al Festival di Cannes Lions 2025, tra attivazioni spettacolari e panel con protagonisti internazionali, il settore pubblicitario ha mostrato le sue nuove direzioni: AI sempre più concreta, partnership strategiche, misurazioni più evolute e un crescente focus sul commercio nei .

