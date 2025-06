cannabis light un comparto da mezzo miliardo di euro a rischio

Il mercato italiano della cannabis light, un settore in rapida ascesa da mezzo miliardo di euro, si trova ora sull’orlo di una svolta critica. Con migliaia di posti di lavoro e un fatturato in crescita, l’incertezza normativa minaccia di mettere a rischio questo fiorente comparto. La domanda è: quali saranno le prossime mosse del governo e quale destino attende questa giovane ma potente economia?

Roma, 28 giugno 2025 – Il mercato italiano della cannabis light si trova oggi ad affrontare una fase di incertezza. Con un indotto che ha generato migliaia di posti di lavoro e un fatturato in costante crescita, il settore attende con il fiato sospeso le mosse del governo, in particolare in relazione al nuovo DDL Sicurezza. Un mercato da cui “fioriscono” 500 milioni di euro l’anno. Secondo stime di settore, il mercato ha raggiunto un giro d'affari stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro annui, cifre che lo posizionano come uno dei più dinamici in Europa. L'Osservatorio Federcanapa stimava un indotto occupazionale diretto e indiretto di circa 10-12. 🔗 Leggi su Quotidiano.net