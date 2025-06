Canapa la Cassazione boccia il divieto | rischi di incostituzionalità e procedura d’infrazione Ue

La Cassazione mette sotto torchio il divieto sulla cannabis light, smascherando rischi di incostituzionalità e violazioni delle procedure europee. La relazione del massimario, pubblicata il 23 giugno, smonta l’articolo 18 del decreto sicurezza, che dal 11 aprile scorso ha messo in crisi negozi e coltivatori di canapa a basso THC. Ora gli ermellini evidenziano...

La relazione del massimario della Cassazione – pubblicata il 23 giugno – fa a pezzi il divieto per la cannabis light: ovvero il “famigerato” (per gli imprenditori della canapa) articolo 18 del decreto sicurezza. Approvato l’11 aprile, da quel giorno i negozi che vendono le infiorescenze della canapa a basso contenuto di thc rischiano l’incriminazione per droga. Identica minaccia incombe sui coltivatori della canapa. Ora gli ermellini elencano punto per punto tutte le criticità del provvedimento, esprimendo forti dubbi sul rispetto della Carta costituzionale e del diritto europeo. I giudici chiariscono anche l’impatto sociale di una norma che può azzerare l’intero comparto industriale della canapa: in gioco ci sono 30mila lavoratori, 150 milioni di gettito fiscale per un fatturato di 500 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it