CANALE 5 | STOP A CADUTA LIBERA! PRESERALE DI NUOVO IN REPLICA TANTO PER CAMBIARE

Canale 5 interrompe temporaneamente la sua caduta libera in preserale, proponendo ancora repliche di “Caduta Libera” con Gerry Scotti. Dopo 40 puntate e una mini edizione conclusa, da domenica 29 giugno l’access prime time rimarrà fedele alle repliche estive. Una scelta che riflette le sfide della fascia, caratterizzata da continui cambiamenti e tentativi di captare l’attenzione dei telespettatori durante i mesi più caldi dell’anno.

Dopo 40 puntate si conclude la “mini” edizione di Caduta Libera, il noto gioco a premi di Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Da domenica 29 giugno, per tutta l’estate, se i telespettatori di Canale 5 alle 18:45 accendono la loro televisione, troveranno per l’ennesima volta il preserale in replica. I primi 6 mesi del 2025 hanno visto la fascia preserale del biscione molto travagliata: a inizio anno si ha potuto vedere le repliche della Ruota della Fortuna, poi subito dopo, senza alcun preavviso, le puntate inedite. Poi il testimone è stato ceduto al collega Paolo Bonolis con le puntate nuove di zecca di Avanti un Altro!. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: STOP A CADUTA LIBERA! PRESERALE DI NUOVO IN REPLICA (TANTO PER CAMBIARE)

