CANALE 5 | STOP A CADUTA LIBERA! PRESERALE DI NUOVO IN REPLICA TANTO PER CAMBIARE

Canale 5 interrompe la caduta libera del preserale, tornando alle repliche per tutta l’estate. Dopo 40 puntate e una mini edizione di Caduta Libera condotta da Gerry Scotti, i telespettatori devono accontentarsi di rivedere le stesse puntate in replica alle 18:45. La stagione 2025 si conclude così, lasciando il pubblico in attesa di novità. Ma cosa ci riserverà il futuro della fascia preserale? Rimanete sintonizzati!

Dopo 40 puntate si conclude la "mini" edizione di Caduta Libera, il noto gioco a premi di Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Da domenica 29 giugno, per tutta l'estate, se i telespettatori di Canale 5 alle 18:45 accendono la loro televisione, troveranno per l'ennesima volta il preserale in replica. I primi 6 mesi del 2025 hanno visto la fascia preserale del biscione molto travagliata: a inizio anno si ha potuto vedere le repliche della Ruota della Fortuna, poi subito dopo, senza alcun preavviso, le puntate inedite. Poi il testimone è stato ceduto al collega Paolo Bonolis con le puntate nuove di zecca di Avanti un Altro!.

"Caduta Libera" torna su Canale 5: tutte le novità della nuova edizione - di nostalgia. Caduta Libera, il noto game show di Gerry Scotti, riaccende l'attenzione del pubblico dopo dieci anni di successi.

