CANALE 5 | POMERIGGIO 5 NEWS CHIUDE COME PREVISTO NESSUN ANTICIPO PER FLOP

Canale 5 annuncia con chiarezza: Pomeriggio 5 News non chiude in anticipo e continuerà fino all’11 luglio, come stabilito dai nuovi palinsesti. La prossima settimana vedrà ancora Alessandra Viero alla guida, prima di lasciare spazio a una nuova selezione di film d’amore, tra cui le emozionanti storie di Rosamunde Pilcher. Con questa programmazione, Mediaset mantiene la sua promessa di offrire intrattenimento e informazione di qualità, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa arriverà dopo.

Pomeriggio 5 News non chiude in anticipo la prossima settimana come circolato dai nuovi palinsesti. Il talk show condotto da Alessandra Viero proseguirà come previsto. Ovvero fino a venerdì 11 luglio, fanno sapere da Mediaset. Da lunedì 14 luglio alle 16.45 al via i film d’amore con Rosamunde Pilcher e altre vicende sentimentali in arrivo dalle tv europee e americane. Pomeriggio 5, senza News, senza Viero e senza Myrta Merlino, tornerà a settembre su Canale 5 con una stagione rinnovata. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset si scoprirà il nuovo volto prescelto. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: POMERIGGIO 5 NEWS CHIUDE COME PREVISTO, NESSUN ANTICIPO PER FLOP

In questa notizia si parla di: pomeriggio - news - chiude - anticipo

