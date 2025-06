Camst 80 anni in prima linea | Bilancio con sette milioni di utili

Camst celebra 80 anni di storia, un percorso fatto di resilienza e innovazione, segnato da sette milioni di utili. "Il tempo sottile" riflette la capacità dell’azienda di adattarsi ai cambiamenti, mantenendo saldi i valori di comunità e qualità . Dalla nascita nel cuore del secondo dopoguerra a oggi, Camst ha scritto un capitolo fondamentale della nostra cultura alimentare. Un traguardo che testimonia come il passato e il presente possano unire le forze per un futuro ancora più brillante.

"Il tempo sottile" per l’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione, Camst ha adottato questo titolo che riassume al meglio i temi affrontati dall’azienda negli otto decenni appena trascorsi. Un traguardo significativo per la società nata il 16 giugno 1945, quasi due mesi dopo la Liberazione. Una vicenda iniziata nel Bolognese, proprio durante il periodo di ricostruzione più importante nella storia del nostro Paese, con l’obiettivo di riunire in uno stesso luogo di lavoro tutti i cuochi, camerieri e baristi in un momento di forte disoccupazione come quello del secondo Dopoguerra. Proprio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’iniziativa prende vita da un’idea di Gustavo Trombetti, già segretario della federazione comunista di Bologna e per nove mesi compagno di cella di Antonio Gramsci nel carcere di Turi (Bari). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it