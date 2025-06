Campo estivo del Real Madrid nel Salento | a settembre appuntamento a Botrugno

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile nel cuore del Salento! Il campo estivo del Real Madrid, ospitato dal Centro Sportivo Messapia Sport Village a Botrugno, offre ai giovani talenti l’opportunità di allenarsi con gli esperti della Fundación Real Madrid in un’atmosfera dinamica e coinvolgente. Un'occasione unica per migliorare le proprie abilità, conoscere coetanei appassionati e respirare la magia del calcio spagnolo. Non perdere questa chance di crescere sotto il sole del Salento!

BOTRUGNO - Il Centro Sportivo Messapia Sport Village e la società Polisportiva Messapia sono stati selezionati per ospitare una settimana di camp estivo organizzato dalla Fundación Real Madrid. Una settimana insieme agli allenatori della Fundación Real Madrid presso il campo sportivo comunale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

