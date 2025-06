Campo da calcio e auditorium | investimenti della Metrocity nella Vallata dello Stilaro

La Vallata dello Stilaro si prepara a vivere un nuovo, entusiasmante capitolo con la realizzazione di un moderno campo da calcio in erba sintetica e di un innovativo auditorium, frutto di un importante investimento della Metrocity. Il sindaco Falcomatà e il vicesindaco Versace hanno annunciato, durante un’affollata assemblea a Bivongi, un finanziamento superiore a mezzo milione di euro, destinato a valorizzare le risorse e promuovere l’identità culturale di questa splendida zona. Un passo deciso verso lo sviluppo e il rilancio locale.

La Vallata dello Stilaro avrà il suo campo di calcio in erba sintetica. Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il vicesindaco Carmelo Versace hanno annunciato a Bivongi, nel corso di una partecipatissima assemblea cittadina, il finanziamento di più di mezzo milione di euro, da parte della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Investimenti della Metrocity nella Vallata dello Stilaro: 500 mila euro per il campo di Bivongi, 800 mila euro per l'auditorium; ROCCO SABATINO PRESIDENTE STILESE PRESENTA IL MISTER.

Reggio, investimenti nella Vallata dello Stilaro: finanziate due grandi infrastrutture - Investimenti della Città Metropolitana nella Vallata dello Stilaro: valorizzazione di sport e cultura nel reggino ... Secondo citynow.it

