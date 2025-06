Campionati Italiani tremenda caduta per Vittoria Guazzini | Ma non è nulla di grave

Nel cuore dei campionati italiani, una spettacolare caduta ha scosso gli animi: Vittoria Guazzini, protagonista di un volo in discesa a 34 km dall’arrivo, è stata prontamente trasportata in ospedale. Fortunatamente, le sue parole rassicurano, lasciando sperare in una pronta ripresa. La gara, comunque, prosegue tra emozioni e tensione, dimostrando ancora una volta come lo sport sia fatto di imprevedibilità e coraggio.

La toscana è caduta in discesa a 34 km dall'arrivo ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Ma le parole tranquillizzano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Campionati Italiani, tremenda caduta per Vittoria Guazzini: "Ma non è nulla di grave"

Campionati Italiani, tremenda caduta per Vittoria Guazzini: Ma non è nulla di grave

GUAZZINI. BRUTTA CADUTA MA NULLA DI GRAVE: «HO SOLO UN PO’ DI MALE BRACCIO» - Doppietta della Gallina Lucchini Ecotek Colosio alla cronoscalata per dilettanti che si è svolta da Sarnano Sassotetto al Valico Santa Maria Maddalena in provincia di Macerata. Lo riporta tuttobiciweb.it