Campionati italiani di ciclismo Longo Borghini si conferma campionessa

Nel cuore di Roma, tra applausi e standing ovation, Elisa Longo Borghini si conferma ancora una volta regina assoluta del ciclismo italiano. Con un percorso ricco di sfide e trionfi, la campionessa dimostra che la costanza e il talento sono le vere chiavi del successo. Dalle vittorie in linea alle imprese nel cronometro, il suo nome rimarrà per sempre scritto nella storia del ciclismo nazionale. Ma le emozioni non finiscono qui...

Roma, 28 giugno 2025 - Dal beffardo secondo posto di giovedì nella prova a cronometro al successo in quella in linea: per il terzo anno di fila il tricolore resta sulle spalle di Elisa Longo Borghini, per un computo totale che sale a 6 trionfi, di cui 5 negli ultimi 6 anni, oltre ai 7 a cronometro. Dalle stelle alle stalle ci finisce invece la neo campionessa a cronometro, a sua volta una conferma, Vittoria Guazzini, che perde il controllo della bici in una curva in discesa e va a sbattere contro un muretto, sfiorando pure il capitombolo nel vuoto: fortunatamente, in attesa di controlli più approfonditi, pare che le conseguenze peggiori siano state escluse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati italiani di ciclismo, Longo Borghini si conferma campionessa

In questa notizia si parla di: longo - borghini - conferma - campionessa

Elisa Longo Borghini: “Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me” - Elisa Longo Borghini si conferma una protagonista assoluta nel mondo del ciclismo, dimostrando di saper affrontare ogni tappa con eleganza e determinazione.

Vittoria Guazzini bissa la vittoria del 2024 e si conferma campionessa italiana di ciclismo a cronometro. La rappresentante delle Fiamme Oro ha percorso i 28 chilometri del tracciato alla media di 49 km/h, precedendo di 6 secondi Elisa Longo Borghini, second Vai su Facebook

Campionati italiani di ciclismo, Longo Borghini si conferma campionessa; CAMPIONATO ITALIANO. LONGO BORGHINI VINCE IN SOLITARIA, TRINCA COLONEL E CIABOCCO (PRIMA UNDER) COMPLETANO IL PODIO; Ciclismo: Elisa Longo Borghini si conferma campionessa italiana su strada.

Darfo Boario Terme, assolo di Elisa Longo Borghini: è il suo sesto titolo italiano - ADQ, seconda giovedì nella crono, si conferma: successo per distacco, sul podio Trinca Colonel e Ciabocco. Riporta gazzetta.it

LONGO BORGHINI, TRIONFO TRICOLORE: VITTORIA IN SOLITARIA E SESTO TITOLO - Doppietta della Gallina Lucchini Ecotek Colosio alla cronoscalata per dilettanti che si è svolta da Sarnano Sassotetto al Valico Santa Maria Maddalena in provincia di Macerata. Scrive tuttobiciweb.it