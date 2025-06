Campionati italiani ciclismo | Elisa Longo Borghini dominatrice sesto tricolore in carriera

Elisa Longo Borghini si conferma regina incontrastata dei Campionati italiani di ciclismo, aggiungendo un altro tricolore al suo ricco palmarès. La fuoriclasse piemontese, ormai simbolo di costanza e talento, ha dominato anche a Darfo Boario Terme, dimostrando ancora una volta perché è considerata una delle migliori nel panorama internazionale. Quando la campionessa decide di accelerare, nessuna rivale riesce a...

Cambia la sede, non cambia la vincitrice. Tre vittorie consecutive, cinque negli ultimi sei anni, sei in totale: la dominatrice della prova in linea dei Campionati italiani di ciclismo è sicuramente Elisa Longo Borghini. La Maglia Tricolore sarà un altro anno sulle spalle della fuoriclasse piemontese. Anche a Darfo Boario Terme non c’è stata storia: quando la detentrice del titolo ha deciso di cambiare passo, nessuna delle rivali è riuscita a seguirla. Arrivo in solitaria a braccia alzate e ottimo viatico verso il Giro che scatterà settimana prossima per l’atleta della UAE Team ADQ. Proprio lei ha fatto la differenza ad un paio di tornate dalla conclusione: le uniche che sono riuscite a seguirla sono state Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) e Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL), staccate però successivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it