Campania Teatro Festival | Manifesto di un morto a cavallo al Teatro Tedér

Al Campania Teatro Festival, al Teatro Tedér, si rinnova l’appuntamento con “Manifesto di un morto a cavallo”: un affresco intenso che indaga il passare del tempo, le tracce della memoria e la ricerca dell’identità. Sul palco, Vincenzo attende un calesse che sembra non arrivare mai, in un’atmosfera gravida di tensione e suspense. Un’opera che invita lo spettatore a riflettere profondamente sulla complessità dell’essere e del vivere.

Per il Campania Teatro Festival, in scena al Teatro Tedér, “Manifesto di un morto a cavallo”, una riflessione sul tempo, la memoria e l’identità, firmata da Matteo Porru e Francesco Spiedo. Un uomo, Vincenzo, aspetta un calesse che sembra non arrivare mai. La scena è scarna ma carica di tensione. Nel tempo sospeso di quell’attesa, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campania Teatro Festival: “Manifesto di un morto a cavallo” al Teatro Tedér

In questa notizia si parla di: teatro - campania - festival - manifesto

Teatro al tramonto nei luoghi d’arte: torna ‘Racconti per Ricominciare’ in tutta la Campania - Il teatro al tramonto nei luoghi d’arte torna in tutta la Campania con la sesta edizione di ‘Racconti per Ricominciare’.

Lo spettacolo di Matteo Porru e Francesco Spiedo al Campania Teatro Festival 2025: sabato 5 luglio, ore 22:00, “Manifesto di un morto a cavallo”, Teatro Tedér - Teatro del Rimedio, via Flavio Gioia 66, Napoli. Un uomo, Vincenzo, aspetta un calesse che sem Vai su Facebook

MANIFESTO DI UN MORTO A CAVALLO; Mario Calabresi e Albano Carrisi ospiti di Positano Mare, Sole e Cultura - -; 'Io sono un errore', il manifesto artistico di Jan Fabre.

Campania Teatro Festival: “Manifesto di un morto a cavallo” al Teatro Tedér - Un uomo, Vincenzo, aspetta un calesse che sembra non arrivare mai. Lo riporta napolivillage.com

Campania Teatro Festival 2025: i biglietti, il programma e i luoghi di Napoli dell’evento - 150 eventi e 68 debutti assoluti dal 13 giugno al 13 luglio. Da fanpage.it