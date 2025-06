Camorra la Corte d’Appello assolve Zagaria | verdetto ribaltato

In un sorprendente colpo di scena, la Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha deciso di assolvere Michele Zagaria, storico boss dei Casalesi, dall’accusa di aver ordinato l’omicidio di Michele Della Gatta. La sentenza ribalta completamente la precedente condanna del 2022, aprendo nuovi scenari nel complesso mondo della criminalità organizzata. Una decisione che scuote l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla giustizia e la lotta contro la camorra.

La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha assolto il capoclan dei Casalesi Michele Zagaria dall’accusa di essere il mandante del delitto di Michele Della Gatta, elemento della cosca ucciso in un lido di Castel Volturno (Caserta) nel 1999. Il verdetto ribalta totalmente la sentenza emessa il primo giugno del 2022 dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, Giovanni De Angelis, che aveva condannato Zagaria a 30 anni di carcere. I giudici di appello hanno invece confermato quanto disposto in primo grado nei confronti degli altri imputati: l’esponente di vertice del clan Vincenzo Schiavone, alias “petillo”, per il quale sono stati confermati 30 anni di reclusione, e soprattutto l’ex capoclan oggi collaboratore di giustizia Antonio Iovine, condannato a 10 anni e otto mesi come era avvenuto tre anni fa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

