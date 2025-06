Camorra Corte d’Appello ribalta verdetto e assolve Zagaria

In un sorprendente colpo di scena, la Corte d'Appello di Napoli ribalta il verdetto e assolve Michele Zagaria, storico capo dei Casalesi, dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Michele Della Gatta. Questa decisione scuote l’intero panorama giudiziario e solleva numerosi interrogativi sulla vicenda. Quali sono le implicazioni di questa assoluzione e cosa potrebbe significare per la lotta contro la Camorra? Scopriamolo insieme.

La Corte d'Appello di Napoli ha assolto il capoclan dei Casalesi, Michele Zagaria, dall'accusa di essere il mandante del delitto di Michele Della Gatta.

