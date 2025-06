Camion resta incastrato in un tornante intervengono i vigili del fuoco

Una notte di tensione a Bellano, dove un camion si è incastrato in un tornante, bloccando la strada e richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Con due mezzi e equipaggi specializzati, i pompieri sono intervenuti prontamente per risolvere la difficile situazione e ripristinare la sicurezza. La loro prontezza ha evitato conseguenze più gravi e garantito il regolare proseguimento del traffico.

Un camion è rimasto incastrato lungo uno dei tornanti di Bellano rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle ore 2. I pompieri sono prontamente intervenuti con due mezzi ed equipaggi: un'autopompa serbatoio.

