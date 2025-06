Camion carico di rifiuti va in fiamme davanti allo stadio | paura e nube nera

Un incendio improvviso ha scosso Aversa, quando un camion carico di rifiuti è andato in fiamme davanti allo stadio, generando paura tra i presenti e una densa nube nera che ha oscurato il cielo. Due mezzi della raccolta, coinvolti nelle operazioni di trasbordo, sono stati colpiti dal rogo, mettendo in allerta le autorità e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza ambientale e pubblica. Ma cosa ha causato questo drammatico incidente?

Due mezzi della raccolta rifiuti in fiamme. Succede ad Aversa dove, nella giornata di venerdì, un camion compattatore ed una navetta più piccola, durante le operazioni di trasbordo di carta e cartoni nel parcheggio davanti allo stadio, sono stati interessati da un rogo. Il camion, di una portata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

