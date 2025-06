Cambio al vertice della Cna Ancona la nuova presidente - eletta all' unanimità - è Monia Dell’Orso

Cambiamenti importanti si annunciano nel mondo imprenditoriale di Ancona: la CNA ha eletto all’unanimità Monia Dell’Orso come nuova presidente, segnando una svolta significativa per il territorio. L’evento, tenutosi nel suggestivo cinema Giometti di Senigallia, ha concluso un percorso di tre mesi sotto il progetto “Fare Futuro”, portando nuove energie e prospettive per le imprese locali. Un passo deciso verso un domani più prospero e innovativo.

SENIGALLIA – Il cinema Giometti di Senigallia, nella giornata di ieri, è stata la location del congresso conclusivo della Cna territoriale di Ancona, culmine di un percorso durato oltre tre mesi e guidato interamente dal progetto “Fare Futuro”. L’appuntamento di sabato è stato dedicato alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

