Cambiano vita per produrre vino in Sicilia | la storia d’amore fra un ingegnere trapanese e una filologa catalana

Una passione travolgente unisce un ingegnere trapanese e una filologa catalana, dando vita a un amore che va oltre le parole. Innamorati l’uno dell’altra e del vino, decidono di cambiare rotta, abbracciando la tradizione siciliana per diventare produttori. Alberia è il racconto sincero di come due anime si uniscano per creare qualcosa di unico: un vino che incarna la loro storia d’amore e il cuore di Sicilia.

Lui è ingegnere, lei filologa: si innamorano l'uno dell'altra, poi del vino, così decidono di cambiare vita per diventare produttori. Alberia è la storia d'amore di Alberto e Nuria.

