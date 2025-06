Cambiamenti climatici a Ridracoli un gruppo di stakeholder territoriali del progetto Arcadia

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida globale, ma anche un’opportunità per costruire soluzioni sostenibili e resilienti. A Ridracoli, un gruppo di stakeholder territoriali del progetto Arcadia si è riunito per condividere idee e strategie innovative, rafforzando il ruolo delle soluzioni basate sulla natura nella lotta ai cambiamenti climatici. Un passo fondamentale verso un futuro più verde e resiliente, che dimostra come la collaborazione locale possa fare la differenza.

Romagna acque ha ospitato per l’intera giornata di ieri, a Ridracoli e nelle zone limitrofe, un gruppo di stakeholder territoriali del progetto Arcadia. Il progetto europeo Arcadia (TraAnsformative climate Resilience by nature-based solutions in the contInental bio-geographical region) promuove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

