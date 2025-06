Cambiamenti ai vertici di Give Back Beauty | promozioni e acquisizioni in vista

Give Back Beauty, il colosso svizzero della bellezza presente in 130 Paesi, si prepara a una nuova era di crescita e innovazione in Italia. Dopo l'acquisizione di AB Parfums, l'azienda sta ridefinendo i propri vertici locali, aprendo la strada a promozioni strategiche e acquisizioni future. Per quanto riguarda le nomine, ...

Give Back Beauty, gruppo di cosmesi che recentemente ha acquisito AB Parfums (ex Angelini Beauty), ridisegna la sua leadership in Italia. L'azienda con sede in Svizzera è attiva nella produzione e commercializzazione di profumi per la persona e prodotti di bellezza in circa 130 Paesi nel mondo. Ora, è tempo di cambiamenti, dopo l'acquisizione di AB Parfums. Give Back Beauty ridisegna i vertici in Italia. Infatti, per quanto riguarda le nomine, Guido Bellicini (attuale General Manager della struttura Go-to-Market italiana di AB Parfums) diventerĂ General Manager dell'intera organizzazione Go-to-Market del Gruppo GBB in Italia.