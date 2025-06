Camarda e il metodo Corvino | così il ds del Lecce prende un adolescente e ne fa una star

Da trent’anni, Pantaleo Camarda trasforma giovani promesse in autentici campioni, con un metodo che combina talento, stile e passione. Il DS del Lecce ha deciso di puntare su un adolescente, pronto a conquistare il grande calcio e lasciare il suo segno. Tra look impeccabile, pranzi della domenica e i consigli di grandi campioni come Miccoli e Vucinic, ora è il momento di scoprire cosa può fare Camarda. La sua storia sta per scrivere un nuovo capitolo di successo.

