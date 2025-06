Camarda al Lecce Delio Rossi | Le doti sono innegabili l’ambiente lo farà crescere

Che abbia delle doti è innegabile, e l’ambiente del Lecce saprà valorizzarle al meglio. L’arrivo di Francesco Camarda dal Milan rappresenta un’ulteriore conferma della crescita del club e delle sue potenzialità. Con la giusta guida e un contesto stimolante, il talento del giovane attaccante potrà esprimersi al massimo, portando nuove ambizioni e entusiasmo alla squadra. Un investimento che promette scintille nel panorama calcistico salentino.

Le parole di Delio Rossi, ex tecnico del Lecce, sull’arrivo di Francesco Camarda ai salentini dal Milan Francesco Camarda è approdato dal Milan al Lecce, e l’ex tecnico dei salentini Delio Rossi ha commentato così il suo arrivo. Di seguito le sue parole a la Gazzetta del Mezzogiorno. QUALITÁ – «Che abbia delle doti è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Camarda al Lecce, Delio Rossi: «Le doti sono innegabili, l’ambiente lo farà crescere»

In questa notizia si parla di: camarda - lecce - delio - rossi

Camarda ancora in Serie A, il Lecce balza in pole | CM.IT - Il mercato estivo infiamma il calcio italiano: Camarda si sta confermando in Serie A con il Lecce, che balza in pole position.

IL PARERE - Delio Rossi: "Camarda? Doti innegabili, a Lecce può crescere sotto tutti gli aspetti" https://ift.tt/jsaiAvW Vai su X

L'INTER PUNTA TUTTO SU CRISTIAN CHIVU Dopo aver incassato il "no" dal Como per Cesc Fabregas e dopo aver compreso la volontà di Patrick Vieira di mantenere la parola data al Genoa per la prossima stagione, l'Inter ha scelto Chivu come candid Vai su Facebook

Delio Rossi: “A Di Francesco il compito di far crescere Camarda sotto ogni punto di vista”; L'ex mister Rossi: «Di Francesco a Lecce può rilanciarsi. Fiducia in Camarda»; IL PARERE - Delio Rossi: Camarda? Doti innegabili, a Lecce può crescere sotto tutti gli aspetti.

Delio Rossi: “A Di Francesco il compito di far crescere Camarda sotto ogni punto di vista” - LECCE – Parola all’ex allenatore del Lecce dal 2002 al 2004, Delio Rossi, nella recente intervista da lui rilasciata alle colonne de la Gazzetta del Mezzogiorno nella quale ha avuto modo di parlare de ... Secondo leccezionale.it

L'ex mister Rossi: «Di Francesco a Lecce può rilanciarsi. Fiducia in Camarda» - Ha allenato il Lecce nella seconda parte dell’annata 2001/2002, subentrando ad Alberto Cavasin, e poi nel 2002/2003: «Camarda dovrà approcciarsi la massima umiltà » ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it