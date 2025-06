Caltanissetta paura per un bimbo di 7 anni | in gravi condizioni dopo una caduta in bicicletta

Un drammatico incidente scuote Caltanissetta: un bimbo di 7 anni, ferito in modo grave dopo una caduta in bicicletta, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico di Palermo. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un pronto recupero.

Trasferito d'urgenza da Caltanissetta all'ospedale pediatrico di Palermo. Caltanissetta, 28 giugno 2025 – Ore 09,47 Un bambino di 7 anni, di origine marocchina e residente a Caltanissetta, si trova in gravi condizioni dopo una caduta in bicicletta avvenuta nella serata di ieri, 27 giugno. Trauma facciale e toracico: immediato l'intervento della madre. Il piccolo stava pedalando quando ha perso il controllo della bici, cadendo rovinosamente e sbattendo con forza al suolo. La madre, resasi conto della gravità della situazione, lo ha portato tempestivamente al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia.

In questa notizia si parla di: caltanissetta - paura - bimbo - anni

