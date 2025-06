Calhanoglu starebbe forzando la mano e avrebbe chiesto la cessione | Fatemi tornare a casa

Nuove indiscrezioni provenienti dalla Turchia svelano un Calhanoglu deciso a tornare a casa: il centrocampista avrebbe richiesto esplicitamente all’Inter di essere ceduto al Galatasaray, alimentando un possibile ritorno a Istanbul. La situazione si fa calda, con i nerazzurri che valutano il suo cartellino intorno ai 35 milioni di euro. Resta da capire se questa richiesta porterà a una svolta decisiva nel mercato estivo.

Nuove indiscrezioni arrivano dalla Turchia sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray continua a fare pressing per riportare il centrocampista a Istanbul e, secondo la stampa locale, il giocatore avrebbe espressamente chiesto all’Inter di essere ceduto. Il club nerazzurro valuta Calhanoglu circa 35 milioni di euro, ma il turco – che avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi nella squadra per cui ha sempre tifato – avrebbe chiesto alla dirigenza di agevolare la trattativa. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, Calhanoglu avrebbe dichiarato: “Sono arrivato all’Inter a parametro zero nel 2021 dopo aver lasciato il Milan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

